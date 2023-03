Março Lilás: campanha alerta para prevenção contra câncer do colo do útero

A Câmara Municipal de Campo Grande lançou neste mês a campanha Março Lilás, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção do câncer do colo do útero, em Campo Grande. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença é a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

A campanha, tem como foco o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos do HPV (Papilomavírus Humano), chamados de tipos oncogênicos.

A infecção por esse vírus é bastante comum, mas na maioria das vezes não causa doença. No entanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares que evoluem para o câncer.

Essas alterações podem ser descobertas facilmente no exame preventivo, conhecido como Papanicolau. Quando identificadas precocemente, são curáveis na quase totalidade dos casos.

Antes de se tornar maligno, o tumor passa por uma fase de pré-malignidade, chamada de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), que pode ser classificada em graus I, II, III e IV, de acordo com a gravidade do caso.

Por isso, é essencial que as mulheres realizem o exame preventivo periodicamente, a fim de garantir a detecção precoce da doença e, consequentemente, um tratamento mais efetivo. A campanha Março Lilás visa a conscientizar a população sobre a importância da prevenção e incentivar as mulheres a realizarem os exames necessários.