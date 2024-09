Campo Grande se destaca e recebe ‘Selo Connected Smart Cities 2024’

A capital Sul-mato-grossense foi novamente reconhecida por boas práticas em cidades inteligentes

A Prefeitura Municipal de Campo Grande recebeu nesta semana, o Selo Connected Smart Cities 2024 — uma ferramenta para incentivar o desenvolvimento e reconhecer as boas práticas em cidades inteligentes. Junto a outras 39 cidades, a capital Sul-mato-grossense foi destaque durante a abertura do Connected Smart Cities & Mobility 2024, que aconteceu nessa terça-feira (3), em São Paulo.

Campo Grande obteve destaque na região Centro-Oeste, sendo reconhecida por iniciativas da cidade em desenvolver soluções inteligentes e conectadas, promovendo a mobilidade urbana e a eficiência dos serviços públicos.

O Selo avalia ações e o nível de desenvolvimento das cidades brasileiras em seis dimensões, sendo cinco de caráter autodeclarado e um considerando o resultado de cada uma delas, nas últimas edições do Ranking Connected Smart Cities. São elas:

Planejamento da Cidade Inteligente, avaliando boas práticas refletidas no planejamento municipal; Governança da Cidade Inteligente, considerando boas práticas refletidas na governança da cidade; Tendência de evolução no Ranking Connected Smart Cities, identificando o reflexo de boas práticas nos indicadores da cidade.

E, Planejamento de Infraestrutura e Serviços de TIC, observando o impacto de boas práticas refletidas no planejamento de TICs do município; Maturidade para Parcerias, avaliando boas práticas refletidas na colaboração do poder privado na cidade e, por fim, Ecossistema de Inovação, avaliando boas práticas refletidas na regulação do ecossistema de inovação municipal.

Sobre o Connected Smart Cities

O Connected Smart Cities & Mobility Nacional é o maior e mais importante evento de negócios e conexões de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil. Realizado desde 2015, o CSCM tem um formato de múltiplos palcos e promove a integração entre conteúdo de alta qualidade, promoção de negócios e networking de impacto. O evento faz parte da Plataforma Connected Smart Cities, que tem por missão encontrar o DNA de inovação e melhorias para cidades mais inteligentes e conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou megacidades.

A 10ª edição do Ranking Connected Smart Cities traz discussões em diversos segmentos, sendo o Urbanismo Sustentável e Cidades Resilientes e Inclusivas, temas de destaque nesta edição.