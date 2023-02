BBB 23: Amanda vence prova e se torna o anjo da semana

A sister, Amanda Meirelles venceu a quarta Prova do Anjo do BBB (Big Brother Brasil) 23, disputada na tarde deste sábado (12), e conquistou o título de anjo da semana.

A prova foi disputada em duplas, e a sister escolheu Cara de Sapato, seu principal aliado no jogo, para disputar a primeira fase da disputa. Na fase final, o jogo foi decidido na sorte e Amanda se tornou o novo Anjo e terá o poder de imunizar um aliado, além de ganhar um carro novo.

Como a prova foi disputada em dupla, a dinâmica da semana prevê que o brother ou sister que não for o anjo ganhará uma imunidade surpresa que será revelada durante a formação do Paredão deste domingo (12).

Para o Castigo do Monstro a médica escolheu Marvila e Cezar Black, os dois castigados deverão se revezar o tempo todo em cima de um muro que nunca poderá ficar vazio. Ambos perdem 300 estalecas.

