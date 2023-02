Vai pular carnaval? Então se prepare com duas receitas para curar a ressaca

Para quem já vai entrar em clima de Carnaval curtir as primeiras festas na Capital é preciso ficar atento com o dia seguinte, com a temida ressaca. Por isso, o Estado Online traz duas receitas que prometem ajudar mas lembre-se: hidratação em primeiro lugar!

Suco Verde

Ingredientes:

1 folha de couve higienizada – pode bater para a semana e congelar em cubos de gelo – usar 3 cubos e pode variar com salsinha ou rúcula

2 colheres de sopa de hortelã (variar com aipo ou pepino)

1 rodela de abacaxi (pode variar com maçã ou limão ou 1 fatia de melão ou melancia ou 6 morangos)

200 ml de água

1 pedaço pequeno de gengibre

2 colheres de sobremesa de linhaça ou chia hidratadas (12h em um copo com água)

Modo de preparo: