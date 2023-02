Selvíria se desenvolve pela harmonia entre Poderes, diz diretor da prefeitura

Adelson Alberto dos Santos, diretor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Selvíria, disse em entrevista ao jornal O Estado que o município está em fase de franco desenvolvimento, em razão da atuação harmônica dos Poderes Executivo e Legislativo.

“Nós estamos à frente para fazer esse desenvolvimento e buscar essas empresas. Além de ampliar incentivos fiscais municipais, também temos o estadual. Temos buscado gerar emprego e renda com empresas de piscicultura, segmentos de alumínio, ração de pet”, disse ele.

O diretor também pontuou que o município já articula novos empreendimentos para serem inseridos na cidade. “E empresas que estão por vir como uma de coleta de óleo, empresa de fabricação de base de sabonetes. Então, o município está na divisa com a cidade de Ilha Solteira-SP, interligado pela usina hidrelétrica. A gente tem grandes atrativos e o município cede áreas em comodatos, lei local de aluguel para incubação de empresas. O empresário que vem terá um suporte.”

Adelson também destacou que o município disponibiliza qualificação gratuita aos cidadãos. O setor de agricultura familiar também faz parte da economia local e os agentes políticos de Selvíria incentivam o segmento.

O executivo diz que os projetos para 2023 giram em torno da construção do Balneário Municipal de Selvíria, investimentos em turismo e lazer, a serem feitos pela prefeitura, com aprovação de projetos pelos vereadores.

Por Rayani Santa Cruz e Michely Perez – Jornal O Estado de MS.

