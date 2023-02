BBB 23: Gustavo escapa do paredão e conquista segunda liderança

A noite de ontem (9) foi de reviravoltas na casa mais vigiada do brasil. Na última prova do líder do BBB (Big Brother Brasil) deste ano, Gustavo arrematou sua segunda liderança do reality e escapou do paredão. O brother havia atendido o Big Fone e estava automaticamente na berlinda. Além disso ele tinha o poder de colocar mais um participante no paredão, e escolheu Bruno Gaga.

No início do programa, o Líder Gustavo teve direito a um veto. Gustavo, então, vetou Ricardo da disputa. Cezar, um dos sobreviventes do último Paredão, teve direito a mais um veto e ele vetou Cara de Sapato. Gabriel Santana, também sobrevivente, vetou MC Guimê.

Na primeira etapa, os brothers precisaram montar um quebra-cabeça com o grupo definido e com as mãos algemadas. Os participantes se dividiram em quatro grupos: grupo 1 com Paula, Bruno Gaga, Gabriel Santana, Amanda; grupo 2 com Cezar, Key Alves, Gustavo, Cristian; grupo 3 com Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila e Sarah Aline; e grupo 4 com Fred, Larissa, Aline Wirley, Bruna Griphao.

Apenas o grupo de Cezar, Key Alves, Gustavo e Cristian foi para a fase final. Nesta segunda etapa, os participantes jogaram individualmente.

Com a vitória, Gustavo está livre da berlinda e garante mais uma semana no VIP. Já Gaga deverá disputar a Prova Bate-Volta no domingo para tentar se salvar. Conversas nesta madrugada indicam que Gustavo deve indicar Larissa e o maior voto da casa deve ir para Amanda.

