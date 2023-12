Barbie e Oppenheimer entram na lista de melhores filmes de 2023 do AFI

Os filmes “Barbie”, de Greta Gerwig, e “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, entraram para a lista das 10 melhores produções de 2023 do American Film Institute (AFI). A seleção foi realizada por meio de um processo de júri, no qual curadores da organização, artistas, críticos e acadêmicos determinam os lançamentos mais notáveis do ano.

Além dos dois títulos, responsáveis por movimentar as bilheterias no meio do ano, a lista conta com “American Fiction”, de Cord Jefferson, “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese, “Maestro”, de Bradley Cooper, e “Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos. A animação “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” também foi incluída.

Já em relação às séries, a AFI consagrou algumas das produções que mais repercutiram no ano. Entre eles estão “Succession”, “The Morning Show”, “O Urso” e “The Last of Us”.

Segundo a organização, todos os reconhecidos irão se reunir no dia 12 de janeiro de 2024 para um almoço, onde serão homenageados formalmente. O evento é considerado uma prévia do Oscar, uma vez que o período de elegibilidade das produções vai até 31 de dezembro deste ano. A premiação foi marcada para 10 de março do próximo ano.

Confira as listas completas:

Top 10 de filmes de 2023

American Fiction

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Segredos de um Escândalo

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Top 10 de séries de 2023

Abbott Elementary

O Urso

Treta

Na Mira do Júri

The Last of Us

The Morning Show

Only Murders in the Building

Poker Face

Reservation Dogs

Succession

Com informações do SBT News.

