E que tal trocarmos indicações de filmes de natal?

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

A indicação de hoje é o filme Trocados.

Sinopse

Durante uma observação de planetas, os membros da família Walker trocam de corpos. Os filhos assumem o lugar dos pais, e vice e versa, no dia mais importante da vida deles. Jess (Jennifer Garner), a mãe da família, tem uma apresentação de trabalho muito importante, enquanto a sua filha, CC (Emma Myers) tem uma competição de futebol que pode garantir uma carreira para ela no esporte. Já Wyatt (Brady Noon), o filho, tem uma entrevista para a faculdade Yale, mas quem está no comando de seu corpo é seu pai (Ed Helms). A família tem que trabalhar em equipe para não estragar a chance de suas vidas.

O elenco traz grandes nomes do cinema. Jennifer Garner é a estrela do famoso De Repente 30. Enquanto Emma Myers é a brilhante Enid da aclamada série Wandinha. E Ed Helms é protagonista na sequência de filmes Se Beber Não Case.

Confira o trailer de Trocados:

Ficha técnica

Duração: 1h45m.

Ano de lançamento: 2023.

Gênero: Comédia.

Diretor: McG.

Disponível na Netflix.

Indicação bônus

Broken Heart List

Cansada do seu emprego tóxico, Ember Reid decide pedir demissão e aproveitar os dias que antecedem o natal para curtir a sua família e colocar a vida de volta aos eixos. O que ela não esperava era uma vingança de seu ex-namorado rancoroso.

Após a demissão, o ex de Ember divulga para todos os seus colegas de trabalho a lista de prós e contras que ela fez sobre o ex-amado e que foi decisiva para o término dos dois. Apesar da vergonha e da humilhação, uma coisa estranha começa a acontecer, o ex-chefe de Ember começa a visitar a padaria dos pais dela todos os dias e ele está… fazendo o contrário tudo o que ela disse que não gostava?

Broken Heart List é um conto rápido de 105 páginas disponível na Amazon. Além da história deliciosa, e que vai te divertir no natal, o livro conta com uma playlist incrível para você escutar enquanto lê.

Agora que você já viu a indicação de hoje, me conta, o que você faria se trocasse de corpo com alguém da sua família?

