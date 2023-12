Noite Cultural de Incentivo à Leitura terá distribuição gratuita de livros

A Noite Cultural de Incentivo à Leitura celebra o hábito de ler. O evento também incluirá palestras sobre a importância da leitura para crianças, jovens e adultos, além de premiações e um encontro divertido com a Liga do Bem. A noite acontecerá no salão cultural da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizado na Av. Júlio de Castilho, 2.354, bairro Santo Amaro, a partir das 19h.

Em companhia dos super- -heróis da mágica e poderosa Liga do Bem, a Noite Cultural promove um encontro que será um mergulho no universo dos livros. Com a presença marcante do Homem-Aranha, Arqueiro Verde, Super-Homem e outros membros do grupo, a Liga Fantástica usará seus poderes para contar histórias empolgantes e distribuir livros incríveis para crianças e adultos, durante a Noite Cultural. A Igreja de Jesus Cristo, reconhecida por desenvolver projetos culturais e ações sociais, busca sempre cativar os envolvidos com encontros divertidos e criativos, conforme mencionado pelo conselheiro do bispado da igreja, Mário Elvio Brites.

“A presença dos membros da Liga do Bem, que já se apresentou na igreja em outra oportunidade, em outra comemoração, acaba tornando a noite agradável e na somatória geral, uma boa atividade social para o fortalecimento da família. Como sabemos que o brasileiro não adquiriu o hábito da leitura, porque não foram incentivados quando pequenos, resolvemos buscar essa atração a mais para trazer as famílias, mesmo de não membros, para participar das atividades. Pois essa é a nossa missão, procurar desenvolver as atividades envolvendo a comunidade local. Sempre com a intenção de ajudar a todos, de alguma forma”, afirma o conselheiro Mário.”

Benefícios de ler

A igreja, assim como os organizadores do evento, vê na literatura e nos livros em geral uma poderosa ferramenta de transformação social. O hábito, repleto de benefícios, proporciona àqueles que o adquirem o valioso poder do conhecimento, enriquecendo o vocabulário e ampliando amizades. Com o propósito de disseminar essa prática valiosa, o encontro também contará com palestras da escritora Lora Bertolucci, do criador da Gibiteca da Capital, o vereador Ronilço Guerreiro, e do professor Adelmo Schucks, o Super-Homem da Liga do Bem. Os palestrantes se unem a essa noite especial compartilhando sobre os benefícios que o hábito de ler proporciona, tanto a adultos quanto a crianças, conforme explica Mário.

A leitura constante amplia o vocabulário e melhora as habilidades de comunicação. Quanto mais cedo se começa a ler, mais rica e diversificada se torna a linguagem. Além disso, leitura abre portas para mundos imaginários, estimula a criatividade e ajuda a desenvolver a capacidade de visualização mental, essencial para o pensamento criativo. Crianças e jovens que leem regularmente tendem a ter melhores habilidades de leitura, escrita e compreensão, o que impacta positivamente seu desempenho em todas as áreas acadêmicas. Sinto-me muito orgulhoso pela minha filha Isabela, uma jovem adolescente, que sempre gostou de ler e com esse desafio lançado, leu mais de 30 livros este ano. A partir disso, as palestras que acontecerão no encontro visam despertar, principalmente nos pais, o desejo de educar e orientar os filhos a lerem sempre, a buscarem a identidade do que gostam de ler e se dedicar a esse hábito que é saudável e grandioso, já que torna o indivíduo capaz de se destacar em todas as áreas da vida, ao longo de sua jornada”, explica o conselheiro Mário, entusiasmado.

O início do projeto

O projeto de incentivo à leitura iniciou no ano de 2023. Na ocasião, o jornalista Wilson Aquino, membro da igreja, lançou um desafio aos jovens, crianças e adolescentes da comunidade: ler o máximo de livros possível ao longo do ano de 2023. Ele prometeu dar bicicletas aos três que mais lessem. Para a igreja, apoiar essa ideia significa promover uma oportunidade real para crianças e adultos terem uma vida melhor, conforme comentou o bispo da igreja, Cézar Henrique Bagatoli.

“O bispado apoiou a ideia e passamos a incentivar a leitura, providenciando, inclusive, a formação de uma pequena biblioteca, instalada na própria Capela, para facilitar o ir e vir de livros. Incentivamos a ideia porque a leitura, de fato, pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Além disso, a igreja é incentivadora de programas culturais, temos até um salão com palco que chamamos de cultural, cujo propósito é desenvolver e apreciar o melhor da arte em todos os seus gêneros, em outras palavras, aquilo que é amável e louvável. Sempre que possível realizamos atividades diversas, especificamente de incentivo à leitura. Dessa maneira, é a primeira vez”, revela o bispo Cézar.

Premiação e solidariedade

O prêmio de incentivo à leitura segue sendo realizado, mas agora denominado “Prêmio Jovem SUD de Incentivo à Leitura”. A ideia começou a ser executada regularmente no início de 2023 e inspirou as crianças a se envolverem com a leitura. Surpreendendo todas as expectativas, conforme mencionado pelo jornalista Wilson Aquino, algumas crianças chegaram a ler mais de 20, 50 e até mesmo 100 livros. Além disso, a recepção positiva das crianças à ideia foi tão significativa que a Noite Cultural deste sábado (9) contará com 200 livros para serem doados.

“A premiação é uma maneira de estimular a participação das pessoas a entrar na competição. É verdade que o benefício da leitura é grande e nem precisaria desse ou de qualquer outro estímulo material para a leitura. Mas como sabemos, o brasileiro, lamentavelmente, lê muito pouco. Como não temos muitos exemplos dentro dos lares, um presente é sempre um bom estímulo. Além disso, contamos com o poder da leitura, que pode ser mais forte que qualquer presente, quando o indivíduo reconhece as grandes emoções e conhecimentos contidos nos livros. Os livros serão doados, boa parte veio por intermédio da Gibiteca, do vereador Ronilço Guerreiro, que nos doou uma boa quantidade. No total, temos, aproximadamente, 200 livros para doação no sábado, durante a Noite Cultural de Incentivo à Leitura. São livros diversos, romances e livros infantis, além do Livro de Mórmon. São grandes as contribuições que o nosso projeto tem conquistado, pois ele é realizado de maneira independente, por meio de voluntariado. As bicicletas, por exemplo, foram doadas pelo empresário Beto Pereira, presidente do Grupo Comper, pelo vereador Papy e pelo Instituto Luther King, que desenvolvem um excelente trabalho social de preparação de jovens para o Enem e vestibular. A espetacular participação da Liga do Bem também é voluntária. Aliás, ressalta-se aqui o grande trabalho social que esse grupo presta à comunidade, visitando hospitais, creches, asilos e outras instituições, sempre levando amor e alegria para as pessoas, especialmente a idosos, pacientes e crianças. Um trabalho realmente merecedor dos maiores méritos”, disse Wilson, agradecido.

SERVIÇO: A Noite Cultural acontece neste sábado (9), a partir das 19h, e é aberta ao público. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está na Av. Júlio de Castilho, 2.354, bairro Santo Amaro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3361-1829.

