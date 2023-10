Banho de São João começa nesta quinta-feira

O Arraial do Banho de São João de Corumbá além de refletir a força e importância da cultura corumbaense – conquistou em maio de 2021 o registro de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) – é um importante instrumento para o desenvolvimento do município. A avaliação é do prefeito Marcelo Iunes.

“É um investimento que permite gerar emprego, possibilitando geração de renda para muitas famílias. O Arraial do Banho de São João gera em torno de 1.000 a 1.500 empregos, diretos e indiretos, e atrai de cinco a oito mil turistas para Corumbá. Isso fomenta nossa economia e é importante para nossa cultura e também para o desenvolvimento do nosso município”, disse Marcelo Iunes durante discurso na solenidade de lançamento da festa, realizada às margens do rio Paraguai, no Porto Geral. A primeira-dama e secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes.

A força cultural do Arraial do Banho de São João também foi destacada pelo chefe do Executivo Municipal. “Não tem lugar nenhum no Brasil o banho do santo, é só em Corumbá. Temos cadastradas na Fundação da Cultura 98 famílias de festeiros de São João que descem para banhar o santo nas águas do rio Paraguai. Oficialmente são 98 cadastrados, mas temos muito mais que não se cadastraram e organizam seus andores com seus familiares. Então, isso é tradição é cultura”, disse Iunes. “Nós vamos continuar incentivando para que não se perca essa essência da cultura”, complementou o prefeito.

Marcelo Iunes destacou que o Arraial do Banho de São João de Corumbá tem sua dimensão e importância refletidas na programação e apoios recebidos pelo evento. “Teremos aqui vários artistas da casa; artistas regionais e nacionais. Agradeço ao apoio do Governo do Estado, do nosso governador Eduardo Riedel, pelo apoio. Também não posso deixar de agradecer, em nome da população, ao ex-governador Reinaldo Azambuja que sempre ajudou bastante a cultura de Corumbá”.

“Estou muito feliz em lançar o Arraial do Banho de São João 2023. Quero agradecer a todos pela presença e também, quero contar com todos para que venham curtir o maior São João da nossa região e uma das maiores festas de São João do Brasil’, finalizou o prefeito de Corumbá. O lançamento do Arraial do Banho de São João 2023 trouxe a Corumbá o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Max Antônio Freitas da Cruz.

O Arraial do Banho de São João 2023 será realizado entre os dias 22 e 25 de junho. O evento é uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, e conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, através da Fundação de Cultura e o apoio cultural da Empresa Circula Net.

