Senar/MS oferece 300 vagas para cursos técnicos semipresenciais

Busca por formação de qualidade e de graça? O Senar Mato Grosso do Sul está com 300 vagas para cursos de nível técnico, na modalidade semipresencial, nas áreas de Agronegócio e Zootecnia. As inscrições são exclusivamente pela internet e seguem até 10 de julho. O curso Técnico em Agronegócio oferece 190 vagas em nove polos do estado, que ficam localizados no Centro de Excelência, em Campo Grande, e nas cidades de Coxim, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia e Chapadão do Sul e Costa Rica.

A capacitação tem duração de dois anos, somando 1.200 horas, com 80% da carga horária a distância e 20% presencial. “Este é um profissional especializado na execução de procedimentos de gestão do agronegócio, que planeja e auxilia na organização e no controle das atividades operacionais. Pode atuar em propriedades rurais, empresas, estabelecimentos agroindustriais e com Assistência Técnica”, explica a coordenadora regional, Jussara Pedroso.

Para a formação técnica em Zootecnia, são 110 vagas abertas em cinco polos: Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Coxim e Três Lagoas. A carga horária é de 1.200 horas com 60% das aulas virtuais e 40% presenciais. A duração também é dois anos.

“Com atuação ampla, este profissional entende processos de produção da pecuária e no processamento de alimentos de origem animal, com boas práticas, normas técnicas e legislações e necessidades do mercado. Ele pode atuar na extensão rural, pesquisas, agência de defesa sanitária, propriedades, consultoria em pecuária, cooperativas, associações rurais, entre outros”, esclarece.

