Ciclo de encontros para formar PPA dos próximos quatro anos começa por Três Lagoas

Governo dá início nesta terça-feira (20) em Três Lagoas, aos encontros regionais para discutir o planejamento das ações do Governo do Estado para os próximos anos quatro anos. A cidade das Águas como é conhecida é a primeira cidade a receber o encontro regional do PPA (Plano Plurianual) 2024-2027.

A reunião será no anfiteatro da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), das 13h30 às 17h. O evento é aberto à população. A intenção é incluir os cidadãos de Mato Grosso do Sul na definição dos investimentos públicos, popularizando e democratizando a gestão.

Os encontros acontecerão até o dia 7 de julho, serão realizados encontros em Campo Grande e também no interior, nos municípios de Três Lagoas, Dourados, Bonito, Coxim, Corumbá e Naviraí.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), Thaner Castro Nogueira, explica que a participação da população é fundamental para o PPA.

“A iniciativa de abrir o PPA dessa forma mais intensa, como o Estado está fazendo, vem no sentido de o cidadão realmente ter a oportunidade de conseguir pautar prioridades dentro do Governo. O real planejamento do Estado é agora, se a população participar a gente pode ter quatro anos de muito progresso e o Governo acertando as demandas do seu povo”.

Última PPA

Na última PPA, elaborada em 2019, foram realizadas cinco reuniões – uma na Capital e quatro no interior. Desta vez a quantidade de encontros regionais aumentou, para que a população tenha maior envolvimento e representatividade.

