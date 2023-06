Patrimônio de MS, Banho de São João de Corumbá terá quatro dias de festa

Uma das festas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, o banho de São João, contará com quatro dias de festa este ano. Revivendo o batismo de Jesus por João Batista, nas águas do rio Paraguai, passa de geração a geração com o tradicional Arraial do Banho de São João, em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

A programação oficial foi lançada na tarde de ontem (7), na concha do Porto Geral. A festa reúne mais de 100 festeiros, e será realizada pelo segundo ano com o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A celebração tem seu ponto alto no dia 23 de junho, quando os festeiros descem pela Ladeira Cunha e Cruz com os andores, de todos os tamanhos e formas, para dar banho na imagem às margens do rio Paraguai.

O ato remete ao batismo de Jesus Cristo por João Batista nas águas do rio Jordão. Mas, é durante o trajeto, descida pela Ladeira Cunha e Cruz, que boa parte dos andores se encontra. A reverência entre eles é um dos pontos mais cultuados pelos festeiros. Os cortejos são acompanhados por cânticos em louvor a São João.

De acordo com o prefeito Marcelo Iunes, são aguardados cerca de 8 mil visitantes, que se encantam com a tradição centenária ao descer com o andor e a imagem de São João.

“A nossa expectativa sempre é de proporcionar uma grande festa não só para os corumbaenses, mas também para quem vem prestigiar ou conhecer essa tradição mantida por nossa gente. A festa é a única do Brasil a seguir com essa tradição de banhar a imagem no rio. É sinônimo de investimento para a cidade, pois gera empregos diretos e indiretos, e ajuda Corumbá a se firmar como a Capital Cultural do Estado, com grandes eventos, como o São João, Carnaval, Festival Internacional de Pesca, de Esportes Radicais, Festival América do Sul”, disse Iunes.

Banho de São João de Corumbá e Ladário

O Banho de São João é uma celebração religiosa e festiva que acontece na passagem do dia 23 para o dia 24 de junho nos municípios de Corumbá e Ladário no Mato Grosso do Sul. O momento que distingue essa festa pantaneira ocorre quando uma série de procissões se dirige até o rio Paraguai e banha a imagem de São João nas águas do rio.

O Banho de São João é um momento de integração, que começa com os preparativos nas casas e tem seu ápice na festa pública que é o ato de dar banho no Santo, seguido de festas familiares ou comunitárias nas casas dos fiéis. A aglomeração no Porto Geral, em Corumbá, e no Porto de Ladário, para assistir e participar dos rituais do banho, brincar com os cortejos, receber bênçãos e louvar São João, faz parte de uma celebração única e que contrasta com a devoção privada dos preparativos e das festas nas casas, tornando-se pública para a população e se configurando como uma importante ocasião para mesclar o caráter de devoção com a sociabilidade enquanto comunidade, sobretudo quando se considera que adeptos de diferentes religiosidades se reúnem em uma mesma festa.

Programação

Corumbá revive a tradição de 22 a 25 de junho. O Porto Geral será o palco para receber os devotos e pessoas que prestigiam essa grande festa. O Arraial de Banho de São João terá shows regionais, locais e nacionais.

De: 15/6 a 23/06

Novena de São João Batista

Local: Capela de São João Batista – Ladeira Cunha e Cruz

Horário: 17h30

22/6 – quinta-feira

Arraial de Banho de São João

Local: Porto Geral

18h – Praça de Alimentação

18h – Estande de Artesanatos

18h – Altar de Todos os Santos

19h – Pau de Sebo

19h – Concurso de Andores Juninos

20h – Show Local – Rafael Souza e Banda

22h – Show Local – Junior e Luan

00h – Show Nacional – João Neto e Frederico

23/6 – sexta-feira

Banho de São João

Descida dos Andores

Local: Ladeira Cunha e Cruz

Concentração do Andor da Prefeitura e Missa Solene em Louvor a São João

Local: Rua Antônio João, nº 90, Centro – (Sede da Oficina de Dança).

Horário: 20h.

Elevação do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri

Local: Orla do Porto Geral

Horário: 23h30

Arraial do Banho de São João

Local: Porto Geral

18h – Praça de Alimentação

18h – Estande de Artesanatos

18h – Altar de Todos os Santos

18h – Pau de Sebo

20h – Show Local – Larissa Alencar

22h – Show Regional – Marinho e Rafael

00h – Show Pirotécnico;

00h10 – Show Regional – João Haroldo e Betinho

01h45 – Show Local – Os Garotos

24/6 – sábado

Arraial do Banho de São João

Local: Porto Geral

18h – Praça de Alimentação

18h – Estande de Artesanatos

18h – Altar de Todos os Santos

18h – Pau de Sebo

18h – Concurso de Quadrilhas

20h – Show Local – Isa Brandão

22h – Show Regional – Leandro e Galeano

00h – Show Regional – João Paulo e Dudu

02h – Show Local – Gurizada Baileira

25/6 – domingo

Arraial do Banho de São João

Local: Porto Geral

18h – Praça de Alimentação

18h – Estande de Artesanatos

18h – Altar de Todos os Santos

18h – Pau de Sebo

20h – Show Regional – Kaio e Gabriel

22h – Show Regional – Juliana Monteiro

