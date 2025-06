Tragédia no ar: balão pega fogo durante voo turístico e deixa oito mortos em Santa Catarina

Um passeio de balão de ar quente terminou em tragédia na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no extremo Sul de Santa Catarina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, oito pessoas morreram e outras 13 sobreviveram, incluindo o piloto, após o balão pegar fogo em pleno voo. Ao todo, 21 pessoas participavam do passeio turístico.

Vídeos gravados por testemunhas e compartilhados nas redes sociais mostram o balão em chamas no alto, e o momento em que o cesto despenca do céu. Em uma das imagens, é possível ver algumas pessoas se atirando das alturas, em desespero, na tentativa de escapar do fogo.

As equipes de resgate foram acionadas rapidamente e iniciaram os trabalhos para localizar e socorrer os sobreviventes. De acordo com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), duas pessoas foram encaminhadas a hospitais da região em estado grave. Até por volta das 11h, não havia mais desaparecidos.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas. A perícia já foi acionada e vai trabalhar para identificar as causas do incêndio e se houve falha humana, técnica ou mecânica no equipamento.

Em nota, o governador lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às vítimas e suas famílias. “Estamos todos consternados com essa tragédia. As equipes seguem prestando todo o apoio necessário às famílias”, afirmou.

Capital do Balonismo

Praia Grande é conhecida como a “Capital dos Cânions” e também como a “Capital do Balonismo”, sendo um dos principais destinos turísticos da região Sul do país para voos panorâmicos em balões de ar quente. O turismo de aventura movimenta a economia local e atrai visitantes de todo o Brasil e do exterior.

Diante da tragédia, a prefeitura municipal e o governo estadual estudam suspender temporariamente as atividades de balonismo na região, até a conclusão das investigações e a verificação das condições de segurança das empresas que operam esse tipo de passeio.

A identificação das vítimas e o estado de saúde dos feridos ainda não foram divulgados oficialmente. A Polícia Civil deve convocar uma entrevista coletiva nas próximas horas para apresentar os primeiros detalhes da investigação.

Com informações de NSC Total

