Astronauta: 1ª série de animação brasileira da HBO para a América Latina estreia dia 18

Produção tem seis episódios e é coproduzida pela Mauricio de Sousa Produções

Astronauta, primeira série brasileira animada da HBO coproduzida pela Mauricio de Sousa Produções, acaba de ganhar data de estreia: dia 18 de outubro. O lançamento será de um episódio por semana na HBO, às 21h30, e já estará disponível na Max aos domingos. A produção de seis episódios, dirigida por Roger Keesse e visualmente inspirada na Graphic MSP de Danilo Beyruth, é uma prequel baseada nas primeiras histórias, do personagem Astronauta, criadas por Mauricio de Sousa.

Em Astronauta, após integrantes da renomada Agência de Pesquisa Espacial Brasileira, a BRASA, desaparecerem em uma misteriosa missão na Lua, visões estranhas começam a perturbar Pereira, um astronauta recém-afastado da organização. Agora, que seus colegas precisam de um resgate urgente, ele vê a oportunidade perfeita para seguir para o espaço buscando compreender a estranha abdução que vivenciou cinco anos antes. O que ele não imaginava era que estava indo para uma armadilha criado por uma entidade alienígena capaz de colocar em risco não só sua mente, como também toda a humanidade.

Com tom sério e épico, a animação adulta de drama e ação, propõe reflexões e convida o público para uma jornada de descobertas pelo universo e pelas crises de Pereira até se tornar o Astronauta. Afinal, não é porque algo está acontecendo dentro de sua cabeça que não é real.

Fazem parte do elenco de voz original Marcos Pigossi, como Pereira, Mel Lisboa na voz de Ritinha, Carol Crespo como Lima, Julia Ribas como De Luca, e Francisco Júnior traz a dublagem de General Alvez. A série conta ainda com Marco França como Martinez, Ricardo Sawaya como Watanabe, Nara Kelly como Valentin e, por fim, Francisco Freitas na voz de Cabral e com casting e direção de voz Marina Santana.

A animação adulta Astronauta é uma coprodução da Warner Bros. Discovery com a Mauricio de Sousa Produções.

Por Marcelo Rezende

