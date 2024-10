Eclipse solar anular acontece nesta quarta-feira; MS poderá ver o fenômeno parcialmente

Nesta quarta-feira (2), espectadores sortudos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País terão a chance de observar um eclipse solar que acontecerá ao entardecer, próximo ao pôr do sol. Em Mato Grosso do Sul, o eclipse parcial do sol terá início às 16h46, e o fim será às 18h26.

Embora ele NÃO seja visível no Brasil como anular, o famoso “anel de fogo”, o fenômeno promete ser bastante especial. Isso porque na parte sul das regiões Sudeste e Centro-oeste e em toda a região Sul, o eclipse poderá ser visto como parcial.

E quanto mais ao sul, maior será a área eclipsada (encoberta pela Lua). No extremo sul da América do Sul, por exemplo, numa faixa que inclui o Chile e a Argentina, o eclipse poderá ser observado como anular.

Por que o ‘anel de fogo’?

Um eclipse anular é um tipo especial de eclipse solar. Nesses casos, a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, mas se alinha entre a Terra e a nossa estrela no formato característico de “anel de fogo”.

“Esse tipo de eclipse ocorre quando a Lua está em seu apogeu, o ponto mais distante de sua órbita da Terra, ou próxima deste ponto, fazendo com que pareça menor do que o Sol no céu”, diz Josina Nascimento, astrônoma do ON (Observatório Nacional).

E como a Lua está mais distante da Terra e parece menor que o Sol, ela não chegar a cobrir completamente o nosso astro. Como resultado disso, a Lua surge como um “disco escuro” em cima de um disco maior e brilhante (o Sol), criando o que parece ser um anel ao redor do nosso satélite natural.

Com g1

