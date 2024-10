Chris Brown anuncia show único no Brasil

Nesta segunda-feira (30), o cantor Chris Brown anunciou que fará um show único no Brasil, no dia 21 de dezembro. O espetáculo vai ocorrer no Allianz Parque, em São Paulo. A informação foi divulgada nas redes sociais do músico.

Esta será a segunda vez que o cantor se apresenta em terras brasileiras, sendo que em 2010 ele esteve no país com a turnê Fan Appreciation Tour.

Chris Brown anuncia show no Brasil; ingressos

Os ingresso para o show do Chris Brown podem ser adquiridos no site da Ticketmaster. As vendas iniciam a partir do dia 3 de outubro, às 10h.

Preços

Cadeira Superior – R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira)

– R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira) Pista – R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira)

– R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira) Cadeira Inferior – R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira)

– R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira) Pista Premium – R$ 395,00 (meia-entrada) / R$ 790,00 (inteira)

Com informações do SBT News

