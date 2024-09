Resistência apresenta a temporada “O Circo do Bolachinha”

Apresentações acontecerão de 1 a 5 de outubro nas moreninhas de forma gratuita

O projeto “Circo Tradicional – Resistência” entra em ação a partir de 1º de outubro, com uma nova temporada gratuita de apresentações nas Moreninhas. O Circo do Bolachinha, sob a direção da família Perez, é um dos últimos representantes dos circos tradicionais em Mato Grosso do Sul. Em um contexto onde o ato de rir se torna uma forma de resistência, o circo se reafirma como uma das mais antigas e significativas manifestações artísticas populares.

Viabilizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo de MS, o projeto não apenas busca preservar a arte circense, mas também honrar a tradição de uma família que persiste diante das adversidades que afligem o setor em todo o Brasil. Com apenas duas famílias ainda ativas no estado, a situação é alarmante para a continuidade dessa importante manifestação artística.

Wagner Perez, produtor cultural e responsável pelo circo, expressa sua alegria com o início da temporada. “Estamos entusiasmados com este apoio. O projeto Circo Tradicional – Resistência nos oferece a oportunidade de manter viva essa cultura. Nossa expectativa para o público é positiva, apesar das dificuldades que ainda enfrentamos para garantir conforto a todos, tanto ao público quanto aos artistas”, destaca Wagner.

A temporada no Circo do Bolachinha contará com apresentações diárias de 1 a 5 de outubro, sempre às 20h, com duração de uma hora e meia. “Nosso foco é o público infantil. Queremos que as crianças vejam o circo como um lugar de alegria e cultura. O espetáculo que preparamos é voltado para elas, mas também haverá momentos de diversão para os adultos”, acrescenta o produtor.

Além das apresentações em Campo Grande, o projeto prevê temporadas em outras duas cidades do estado e investimentos em melhorias na estrutura do circo, incluindo adequações de acessibilidade. O objetivo é garantir que os artistas possam continuar suas pesquisas, ensaios e apresentações, preservando essa tradição centenária.

O Circo Tradicional – Resistência se apresenta não apenas como um espetáculo, mas como um importante movimento cultural que busca a sobrevivência de uma arte que, apesar das dificuldades, continua a encantar gerações.

Sobre a peça

A peça teatral “O Circo do Bolachinha” traz à cena a comovente história de um circo em crise. Com a falência à vista, quase todos os funcionários foram demitidos, restando apenas dois palhaços: Ping Pong e Dominó. Esses palhaços, os primeiros a atuar no local, se unem em uma missão inusitada: convencer o senhor Bolacha a não vender o circo.

Com muito humor e uma série de palhaçadas, Ping Pong e Dominó tentam de diversas formas mostrar ao proprietário a importância do circo para a comunidade. A trama explora temas como a alegria, a paz e a esperança que o circo proporciona, especialmente para as crianças.

Em um desfecho emocionante, Ping Pong consegue tocar o coração do senhor Bolacha, argumentando que o circo é um espaço onde as crianças podem sonhar com um mundo melhor. A peça, que combina risadas e reflexões, promete encantar o público e reafirmar o valor das artes circenses na formação cultural e emocional das novas gerações.

Importância

Com entrada do evento gratuita, Wagner convida a população a prestigiar o circo. “Esperamos que muitas pessoas compareçam e aproveitem essa oportunidade única de assistir a um espetáculo tradicional. O circo é para todos, e queremos que as crianças levem para sempre essa lembrança de alegria”, finaliza.

Wagner ressalta que os artistas representam a resistência da liberdade criativa e do pensamento, buscando encontrar vida no cotidiano e poesia no ordinário. O Circo Tradicional – Resistência é um ato de resistência, demonstrando que a arte circense não apenas possui, mas exige a valorização e o reconhecimento de suas expressões culturais.

Serviço

O projeto Circo Tradicional — Resistência realizará uma temporada gratuita de apresentações do Circo Bolachinha de 1º a 5 de outubro as 20h. As apresentações acontecerão em Campo Grande, na Rua Crispim Moura, na entrada das Moreninhas.