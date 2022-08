São Paulo e Ceará definem classificação na Copa Sul-Americana; confira prováveis escalações

São Paulo e Ceará se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana. O duelo acontece às 19h15 (Brasília), na Arena Castelão. O Tricolor chega com vantagem mínima de um gol para a decisão. Nesse caso, o alvinegro precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para avançar. Se ganhar por um, a decisão será nos pênaltis.

O São Paulo aposta todas suas fichas nas copas. Desacreditado no Brasileiro com uma sequência de derrotas, o time de Rogério Ceni tem o sonho de conquistar um título nessa temporada, entretanto o caminho não deve ser fácil. No jogo de ida o Ceará complicou o jogo para o tricolor. O gol só veio após belo chute de Nikão.

O Vozão vai a campo após empate contra o Botafogo pela Série A do Brasileirão. Se no campeonato nacional o time não vence há três partidas, o mata-mata do torneio internacional traz a real oportunidade de, em casa, com o apoio do torcedor, o Alvinegro avançar de fase. Até porque o único jogo perdido na Sul-Americana foi o último, contra o próprio Tricolor.

Rogério Ceni deve ter a disposição grande parte do elenco titular. A notícia ruim é que, além do goleiro Jandrei, que segue em tratamento após uma fratura na lombar, o elenco não viajou com Rafinha. O atleta teve um estiramento na região posterior da coxa direita e seguirá em tratamento no Reffis.

Prováveis escalações para Ceará x São Paulo

Ceará

O Ceará terá desfalques importantes. Nas laterais, Nino está suspenso, e Pacheco está na transição. Michel Macedo e Victor Luís serão os substitutos, respectivamente. O 12° jogador tem presença garantida. Já são mais de 50 mil torcedores confirmados no duelo da Sul-Americana.

Time provável: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richardson, Fernando Sobral, Vina; Mendoza, Lima e Zé Roberto.

São Paulo

O São Paulo voltará a ter força máxima após o técnico Rogério Ceni poupar jogadores no Brasileiro, contra o Flamengo, no sábado. É provável que Alisson, longe do time há dois meses, reforce o elenco, mas que comece a partida no banco.

Time provável: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Galoppo), Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.