Arraial de Santo Antônio segue até segunda

O Arraial de Santo Antônio, está em sua 20º edição, na praça do Rádio Clube e segue até segunda – feira dia ( 13), dia em que se comemora o dia do padroeiro da Capital .

Com Shows, comidas típicas, quadrilha e muitas atrações, o arraial de Santo Antônio, terá no encerramento , missa ações da paróquia Santo Antônio, além de Sorteio do violão autografado pelo cantor Luan Santana, promovido por meio da Campanha do agasalho realizado pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o FAC( Fundo de Apoio a Comunidade).

Parceria

A prefeitura buscou, ainda, parceria com a Paróquia Santo Antônio para a realização da festa. “Campo Grande nasceu chamando Arraial de Santo Antônio, que é um dos santos mais populares do mundo. E para resgatar a religiosidade vamos levar até a festa as imagens do Santo Antônio, São Pedro e São João, que chegarão de carreata. São os três santos que patrocinam o aspecto acolhedor da nossa festa”, destacou o pároco da Catedral Santo Antônio, Vagner Divino de Souza.

Serviço: O Arraial de Santo Antônio começa hoje e vai até segunda (13), na Praça do Rádio Clube, com início a partir das 18h e shows sempre a partir das 19h.

