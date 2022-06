Correios funciona normalmente no feriado de 13 de junho

Devido à antecipação do feriado municipal do dia de Santo Antonio para o dia 25/3/2021, em Campo Grande, o atendimento nas agências dos Correios e os serviços de entrega ocorrerão normalmente nesta segunda-feira (13), na capital sul-mato-grossense.

Na página dos Correios, no sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público.

https://mais.correios.com.br/app/index.php

A empresa permanece à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades), ou pelo site https://www.correios.com.br.

