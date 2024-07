Aquidauana vai receber os shows de Isa Yasmin Cia de Dança e Flor de Pequi

Evento será realizado na Concha Acústica na Praça dos Estudantes

O Som da Concha 2024 vai até Aquidauana no dia 4 de agosto. No Portal do Pantanal serão ealizados os shows “Encontro de Tribos”, da Isa Yasmin Cia de Dança, e o “Forró Lascado do Cerrado”, do grupo Flor de Pequi. As apresentações começam às 18h, com entrada franca, na Concha Acústica na Praça dos Estudantes, em Aquidauana. Criado em 2008 pela Fundação de Cultura de MS, o Som da Concha leva shows aos domingos na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas, e agora vai a cidades do interior, valorizando e difundindo a produção musical sul-mato-grossense.

Isa Yasmin Cia de Dança

O Encontro de Tribos conta a história de mulheres que se encontravam nos Souks (Mercados à céu aberto), onde caravanas, tribos se encontravam para trocar mercadorias, vender e também descansar da longa jornada. Mulheres vindas de vários locais, formavam uma roda e através de sua dança e música, contavam suas histórias, suas angústias, seus medos e vivências por onde passavam.

A força do feminino reverbera em nossos corações e nossa própria ancestralidade, estas mulheres carregam um legado de suas tribos e sua história. Um espetáculo com música ao vivo, com uma banda de percussão, formada por mulheres que cantam, tocam instrumentos de percussão e dançam.

Este espetáculo nasceu da união da Cia Isa Yasmin, Grupo Mahila e Banda Tribos da Areia que é composta exclusivamente por mulheres. Trabalhando a mais de quinze anos com as danças orientais árabes em constantes pesquisas em suas diversas vertentes, buscando não só conhecer a dança, mas costumes, vivências e a cultura do oriente médio, origina-se o grupo Natraj Cia de Dança Oriental Árabe, o primeiro grupo de danças árabes do Estado que atuou por dez anos no Brasil em trabalhos de pesquisas tendo como diretora Isa Yasmin que condensou sua pesquisa e amadureceu seus estudos, uma nova visão e concepção da dança árabe fundando Isa Yasmin Cia de Dança em 2008.

Paralelamente, devido à preocupação dos estudantes de dança do estúdio, fora criado um grupo de estudo que estudava a música e ritmos que são inseridos na dança do Oriente Médio e surge então, Tribos da Areia Banda de percussão em 2009 que hoje, se consolida com a busca não só dos ritmos da dança, mas os elementos que compõem sua história junto com estas culturas.

Flor de Pequi

Em atividade desde 2019, o grupo apresenta o show Forró Lascado do Cerrado, com o lançamento da música de mesmo nome. O show mostra a trajetória do grupo até a atualidade, cantando as músicas que movimentaram os eventos e cidades por onde tocaram. Além das músicas autorais o grupo também apresentará grandes sucessos do forró, o show dançante contará com apresentações de grupos de dança de forró da cidade.

A Flor de Pequi traz em seu repertório o tradicional forró pé serra, xote, xaxado, baião entre outros ritmos regionais. Em seu repertório buscam apresentar obras cuja melodia principal é executada pela voz, mas há especial dedicação às obras instrumentais, nas quais a improvisação se torna tão importante quanto o tema principal. Com composições como Forró lascado e Forró do Bole Bole, buscam difundir o gênero em diversas apresentações por Mato Grosso do Sul manifestando uma variedade de arranjos vocais criados pelo grupo, onde diferentes timbres vocais são apresentados juntamente.

Serviço: O Som da Concha com Isa Yasmin Cia de Dança e Flor de Pequi será realizado no domingo (4),às 18h na Concha Acústica na Praça dos Estudantes, em Aquidauana. A entrada é frança.

Data: 4 de agosto de 2024

Por Marcelo Rezende

