Arraial e solidariedade! Bingo, quitutes, artesanato e apresentação de projeto de ballet serão atrações de evento em shopping

Estamos no fim do mês de julho e nos últimos suspiros das festas juninas – agora julinas – mas ainda dá tempo de curtir uma quermesse em Campo Grande, e ainda com muita solidariedade, com o 1º Arraiá Beneficente de Norte a Sul, realizado hoje e amanhã no shopping Norte Sul Plaza.

O evento será gratuito, com participação de quatro instituições beneficentes, e 100% do valor arrecadado por elas será revertido para seus projetos. A festa começa às 16h e vai até às 22h, no estacionamento G do shopping, perto da Cinépolis e Riachuelo (entrada pela rua Japão).

As atrações principais do evento serão Max Henrique, que já dividiu palco com Munhoz & Mariano, João Carreiro e DJ Kevin, e a cantora Maria Izabel, que já esteve ao lado de Almir Sater, Michel Teló e Maria Cecília e Rodolfo.

‌Instituições

Entre os parceiros do evento, o grupo Madre Assunta, que estará na festa com a venda de artesanatos e roupas seminovas. O grupo faz parte da Paróquia São José de Anchieta, e é formado por 10 mulheres que trabalham na confecção de kits para bebês de mães carentes. É na igreja que as voluntárias se reúnem toda semana para produzir roupinhas de bebê, fraldas, babadores e outros produtos artesanais direcionados para mamães que necessitam de apoio.

“Como é o nosso primeiro arraial, a preparação está sendo feita com muita ansiedade. A expectativa é que esse evento vá nos abrir às portas para continuarmos com o nosso projeto. Os artesanatos são de fabricação própria, feito pelas nossas colaboradoras, e as roupas são coletadas por meio de doações. Será maravilhoso para darmos seguimento as obras sociais da nossa paróquia”, ressaltou Teresinha da Silva, uma das integrantes do grupo de voluntárias, ao jornal O Estado.

Organizadores da Paróquia São José de Anchieta também estarão no Arraiá com uma atração muito querida pelo público, o bingo. A brincadeira irá acontecer nos dois dias do fim de semana e o valor arrecadado também será em prol das obras da igreja.

No quesito cultura e regionalidade, a parceria com o projeto Bassetto Ballet é quem vai animar o público. As crianças e adolescentes irão se apresentar nos dois dias de festa com muitas danças típicas. O carimbó, ritmo com origem no Norte do país, abre as apresentações, com passos mesclados com jazz e o ballet clássico. Depois chega a vez do tradicional forró pé de serra misturado com passos de quadrilha.

Adalton Garcia, gestor do projeto Bassetto há 12 anos, destaca como é importante a mescla de culturas e estilos na dança. “Todo trabalho de arte e cultura é fantástico, nós quebramos barreiras todos os dias ao mesclar dança clássica com jazz contemporâneo, por exemplo. Também traz brasilidade ao misturar o ballet clássico com o carimbó, com o forró nordestino; quando se faz essa junção cultural, você se permite ir além”, disse ao jornal O Estado.

Segundo o gestor, mesmo de férias, os alunos e familiares seguiram com a rotina de ensaios. “O ballet acompanha o calendário escolar de férias, mas as famílias assumiram o compromisso de levar as crianças até a nossa academia para elas fazerem os ensaios, e assim, realizarem uma apresentação no nível que Campo Grande merece”.

Destaque

Uma das propostas da Bassetto Ballet é trabalhar de forma mais inclusiva possível, com aulas para alunos com Síndrome de Down, Pessoas com Deficiência (PCD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para encerrar as apresentações, a pequena Vallen fará um solo de dança. Ela nasceu com microcefalia e é uma das alunas do projeto com TEA.

Atualmente nós temos em nossa rede de participantes cerca de 18 crianças com TEA, PCD que estão desenvolvendo papéis maravilhosos. Esse é o papel da dança, fazer a integração da sociedade, praticar inclusão. E o mais legal é que todas as famílias abraçam a causa”, explicou Adalto. “A Vallen se destaca por ser alguém muito especial. Essa apresentação dá, aos expectadores, a oportunidade de perceber que somos todos iguais. Nós nos diferenciamos apenas pelo time em que vivemos.”, frisou.

A festa conta ainda com outras parceiras, como a CPROSPAL (Centro de Promoção Social Palotinas) que ficarão responsáveis por algumas delícias regionais, com pipoca, curau, cachorro-quente, quentão e outras comidas típicas para encantar os festeiros.

O Centro de Promoção Social – CPROSPAL, conhecido como o projeto das Irmãs Palotinas é uma Entidade de Assistência Social sem fins lucrativos, que atua desde 2008 com ações sociais e projeto assistenciais, gerida pelas freiras da Congregação das Irmãs Palotinas.

O projeto atende crianças e adolescentes de seis a 15 anos, em situação de vulnerabilidades diversas, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos e famílias.

Atualmente são 75 (setenta e cinco) assistidos atendidos no período vespertino, com atividades sócio educativas e culturais, para prevenção, promoção humana com ênfase no desenvolvimento da cidadania.

Segundo a Irmã Margarida, as preparações estão quase todas prontas, e são realizadas om muita animação. “As orientadoras estão se esforçando e dedicando maior tempo para os ensaios com crianças e adolescentes, pois teremos apresentação da quadrilha maluca, e eles estão muito entusiasmados”.

Para ela, a participação na festa é uma ótima chance de fortalecer parcerias e gerar oportunidade para o projeto. “É de suma importância para angariar fundos para o atendimento à 75 acolhidos, que além de tirá-las das ruas, as protege de situações diversas. É muito bom poder participar porque precisamos manter nossa casa funcionando. Sem contar que essa é também uma oportunidade para divulgar nosso projeto, já que se trata de um evento bem diferente dos outros que normalmente participamos”, reforçou.

O Centro de Promoção Social será um dos responsáveis pelas vendas dos quitutes juninos, como espetinhos, quentão, cural e bala baiana. Além das instituições, lojistas participantes também terão opções de comidas durante a festa, com hambúrguer, chopp, maçã do amor, pé de moleque, entre outros.

Ação Compre e Ganhe

Para completar as atividades do “1º Arraiá Beneficente de Norte a Sul”, o Fort Atacadista irá promover uma ação em conjunto com a Hellmann’s. O cliente que adquirir duas squezzes da Hellmann’s no supermercado do shopping, ganha um voucher com direito a um hambúrguer, que deve ser retirado na festa julina. A ação conta com a parceria do assador de parrilha, varal e fogo de chão, Leandro Santos, campeão da Copa Internacional de Assadores Ancestrais de MS 2023, que será o responsável pelo preparo dos hambúrgueres.

