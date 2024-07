No evento será debatido as atrações do festival, que acontece entre os dias 21 e 25 de agosto em Bonito

A 23ª edição do Festival de Bonito será lançado nesta segunda-feira (29), em Campo Grande, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. No evento será debatido as atrações do festival, que acontece entre os dias 21 e 25 de agosto em Bonito.

Realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), este ano o tema do festival será ‘Da Terra Viva, Nossa Arte Vibra’.

A festividade que dura cinco dias é recheada de atrações que vão desde músicas até a gastronomia e literautra.

Os cantores Alexandre Pires, Zé Ramalho, Oludum, Sandra de Sá, e o Concerto Gaya, de Portugal marcarão presença no Festival.