Lula critica ausência de governadores em evento do Novo PAC e ataca Bolsonaro

Durante o lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento Seleções (Novo PAC Seleções) nesta sexta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a ausência de governadores, especialmente os de oposição, em eventos oficiais. O governo federal anunciou R$ 41,7 bilhões em investimentos em obras de infraestrutura e prevenção de desastres nos 27 estados e no Distrito Federal. Em seu discurso, Lula também criticou duramente seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).

Lula destacou que a seleção das obras do Novo PAC foi baseada na relevância dos projetos apresentados por estados e municípios, independentemente de alinhamento político. No entanto, lamentou a ausência de alguns governadores, sobretudo da oposição, em eventos no Palácio do Planalto.

“A convivência democrática é salutar. Toda vez que viajo ao estado, convoco o governador, quero que ele vá, que ele fale. Alguns não têm comparecido, provavelmente ainda pela imagem negativista de um presidente da república que só viaja pro estado que gostava, pra atender amigos, e não dava importância pra quem pensasse diferente. É uma coisa absurda”, afirmou Lula.

Ataques a Jair Bolsonaro

Lula não poupou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que sua administração não atendia critérios objetivos e priorizava antagonismos políticos. “Projetos anunciados em 2012 sequer saíram do papel em vários estados da federação, em várias cidades. Por quê? Porque cada prefeito, cada governador e cada presidente da República quer ter a sua marca”, disse Lula.

“Se o Lula fazia assim, eu não posso fazer assim. Se o Lula gosta de vermelho, eu tenho que gostar de amarelo. Se o Lula faz da minha casa, da minha vida, eu vou fazer minha casa amarela. Se a carteira de trabalho é azul ou marrom, eu vou tirar uma verde e uma amarela. Ou seja, no critério imbecil de tomar decisão e de fazer as coisas num país que precisa tanto do Estado”, concluiu.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi uma das ausências notáveis no evento. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, preferiu não comentar a ausência. “Prefiro me concentrar no trabalho de fazer essas obras acontecerem. Quem tem de falar da agenda do governador é o próprio governador”, disse Rui. A assessoria de imprensa de Eduardo Leite informou que o convite foi feito “em cima da hora” e que não foi possível viabilizar a agenda devido ao fechamento do aeroporto de Porto Alegre, causado pelas enchentes no estado.

Participaram do evento os governadores:

– Jerônimo Rodrigues, da Bahia;

– Raquel Lyra, de Pernambuco;

– Elmano De Freitas, do Ceará;

– João Azevêdo, da Paraíba;

– Renato Casagrande, do Espírito Santo;

– Rafael Fonteles, do Piauí;

– Fábio Mitidieri, de Sergipe;

– Wilson Lima, do Amazonas.

Os vice-governadores presentes foram:

– Hana Ghassan, do Pará;

– Felicio Ramuth, de São Paulo;

– José Carlos Barbosa, do Mato Grosso do Sul.

Com informações do SBT News.

