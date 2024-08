Apresentações do “Encontro com a Música Clássica” acontece até dia 30 de agosto na UFMS

Está acontecendo desde ontem(26), o 17º Encontro com a Música Clássica no Teatro Glauce Rocha na UFMS. O festival está acontecendo todos os dias e vai até o dia 30 de agosto.

serão realizadas apresentações com artistas nacionais, regionais e internacionais. As apresentaçõs acontecem sempre às 20h. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo site da Sympla.

Os concertos têm a característica multicultural, de envolver não só a música clássica europeia, mas fazer menção aos repertórios latino-americanos, ao repertório brasileiro, fazer hibridismos com nossos artistas locais.

O evento é promovido pela UFMS, por meio do Movimento Concerto; a Orquestra Sinfônica de Campo Grande; a Federação de Bandos e Fanfarras do Estado de Mato Grosso do Sul; o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura; e a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Para conferir a programação acesse o site.

