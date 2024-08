Lançamento 2º edição da Corrida dos Poderes acontece amanhã

Além do lançamento contará com palestra do preparador físico e especialista em saúde Marcio Atala

Em sua 2ª edição, a Corrida dos Poderes será lançada nesta quarta-feira (28), às 16h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O lançamento contará com a palestra presencial “A Tempestade Perfeita”, do preparador físico e especialista em saúde Marcio Atalla.

O evento será realizado no dia 26 de outubro, em comemoração antecipada ao Dia do Servidor (28/10), e tem o objetivo de incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis.

A participação é gratuita, bastando fazer a inscrição, que será aberta após o lançamento oficial, e depois a doação de um brinquedo na retirada dos kits, nos dias 24 e 25, no auditório Pedro de Medeiros do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. A primeira-dama Mônica Riedel é a madrinha da corrida.

Marcio Atalla

Quem quiser assistir a palestra deve fazer a inscrição pelo site. E pode ficar tranquilo que o site da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) está em manutenção apenas para os cursos on-line.

Iniciativa do Governo do Estado, a palestra de Marcio Atalla abordará a importância de adotar um estilo de vida saudável, com foco em atividades físicas, alimentação equilibrada e cuidados gerais com a saúde. Conhecido por sua expertise em treinamento de alto rendimento, Marcio Atalla vai explicar como as mudanças no ambiente e na rotina moderna impactam na saúde e qualidade de vida.

A programação inclui dicas práticas sobre como integrar hábitos saudáveis no dia a dia, mesmo com uma agenda cheia. “Faço este convite especial para o lançamento da Corrida dos Poderes em comemoração ao Dia dos Servidores e para uma palestra sobre saúde e vida saudável. Vamos falar sobre a importância da atividade física e como adotar hábitos saudáveis que podem transformar o nosso dia a dia. Não percam essa chance de aprender um pouco mais e, claro, se preparar para a corrida”, convidou Atalla para o evento.

Para a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula de Assunção, “promover palestras como essa é essencial para incentivar os servidores a cuidarem melhor de si mesmos e ao preparo para as atividades físicas como a Corrida dos Poderes”. “O bem-estar físico e mental é um pilar fundamental para que possamos desempenhar nosso papel de forma eficiente e equilibrada”, disse.

A palestra conta com 700 vagas e promete ser uma oportunidade valiosa para os servidores aprenderem mais sobre como transformar hábitos simples em ganhos significativos para a saúde e a qualidade de vida.

Com informações da Agência de notícias de MS.

