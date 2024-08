Frio continua, mas tempo firme volta a prevalecer em algumas regiões de MS neste domingo

Neste domingo(25) o tempo volta a ficar firme na maioria das regiões do estado. Espera-se maior cobertura de nuvens e temperaturas mais amenas.

Ainda há uma baixa probabilidade de chuva principalmente nas regiões sul e central do estado. As mínimas ficam baixas nas regiões sul, sudoeste e leste do estado, com valores de 7-11°C e máximas entre 18-20°C.

Na região pantaneira, mínima de 14-15°C e máximas de até 19°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 14-16°C e máximas de até 24°C. Em Campo Grande, mínima de 12°C e máxima de 17°C.

