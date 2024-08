Escola da Funsat abre inscrições para cinco cursos profissionalizantes gratuitos

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abriu as inscrições para cinco cursos que serão ministrados entre os dias 2 e 26 de setembro. As vagas são limitadas.

Confira as opções disponíveis:

Marketing Digital

Carga horária: 60h

Número de vagas: 30

Horário: das 7h às 11h

Período do curso: 2 a 13 de setembro de 2024

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Local: FUNSAT (1° andar)

Endereço: Rua 14 de julho, 992, Vila Glória

Atendente de Farmácia

Carga horária: 60h

Número de vagas: 30

Horário: das 13h às 17h

Período do curso: 9 a 27 de setembro de 2024

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Local: FUNSAT (1° andar)

Endereço: Rua 14 de julho, 992, Vila Glória

Higiene e Manipulação de Alimentos

Carga horária: 09h

Número de vagas: 30

Horário: das 13h às 16h

Período do curso: 10 a 12 de setembro de 2024

Escolaridade: Alfabetização

Local: Associação Magma

Endereço: Rua Iraídes Paulino da Silva,794, Paulo Coelho Machado

Barbeiro

Carga horária: 60h

Número de vagas: 15

Horário: das 7h às 11h

Período do curso: 16 de setembro a 04 de outubro 2024

Escolaridade: Alfabetização

Local: FUNSAT (1° andar)

Endereço: Rua 14 de julho, 992, Vila Glória

Higiene e Manipulação de Alimentos

Carga horária: 09h

Número de vagas: 30

Horário: matutino das 07h às 10h.

Período do curso: 24 a 26 de setembro de 2024

Escolaridade: Alfabetização

Local: FUNSAT (1° andar)

Endereço: Rua 14 de julho, 992, Vila Glória

Para mais informações basta entrtar em contato pelo número: (67) 3314-3089 (WhatsApp). A Escola Funsat fica localizada na rua 14 de julho, 992, Vila Glória.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.