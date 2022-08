Highline arremata torres de telefonia fixa da Oi em leilão

Em decisão homologada nesta segunda-feira (22), pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, cerca de 8 mil torres de telefonia fixa da Oi foram arrematadas em leilão. A responsável por essa compra foi a empresa NK 108 Empreendimentos e Participações S.A., afiliada da Highline Brasil.

O valor da compra, R$ 1,697 bilhão, havia sido oferecido em proposta pública vinculante que tinha sido anexada ao processo de recuperação judicial, já que os envelopes apresentados no leilão pelas empresas American Tower e IMS Brasil não continham qualquer proposta.

O leilão para a venda das torres, que são agregadas a uma sociedade de propósito específico chamada “SPE Torres 2”, faz parte do processo de recuperação judicial da operadora.

Fernando Viano homologou a proposta da NK 108, após as manifestações favoráveis feitas pelo Administrador Judicial, representado na audiência pelos advogados Adriana Conrado Zamponi e Igor Garbois Fernandes Ribeiro e do promotor Leonardo Araújo Marques, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Sobre a recuperação judicial

A operadora Oi entrou com um pedido de recuperação judicial, em 2016, após acumular uma divida bruta de R$ 64 bilhões com 55 mil credores.

Em dezembro de 2020, as empresas Vivo, Claro e Tim formaram um consórcio e apresentaram uma proposta para assumir o comando da telefonia móvel da Oi. Em julho de 2022, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, expediu a carta de arrematação, que consolidou a venda da rede móvel para o consórcio.

Além da rede, o processo envolve a venda de outros ativos, como imóveis da operadora e a divisão da Oi especializada em fibra ótica.

