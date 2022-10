Anitta é indicada ao prêmio EMA na categoria Melhor Artista da América Latina

A cantora brasileira Anitta foi indicada nesta quarta-feira (12) ao Prêmio EMA (Europe Music Awards), organizado pela emissora MTV. É a segunda vez, em menos de três meses, que a cantora recebe uma indicação em premiação organizada pelo canal de entretenimento estadunidense.

No MTV Video Music Awards de 2022, realizado em 28 de agosto de 2022, a cantora foi a primeira brasileira a ganhar um troféu na categoria “Melhor Música Latina”, com a canção “Envolver”.

No EMA, a funkeira irá concorrer na categoria “Melhor Artista Latino”, um prêmio criado pela MTV europeia em 1994 para homenagear os artistas, músicas e videoclipes mais populares do continente. A disputa será árdua para Anitta: Shakira, Rosalía, J. Balvin, Becky G e Bad Bunny também estão no páreo.

Harry Styles lidera em indicações, disputando sete categorias no total, incluindo aí as principais da noite: “Melhor Artista”, “Melhor Música” e “Melhor Vídeo. Taylor Swift vem logo atrás, com seis indicações, incluindo a estreante “Melhor Videoclipe de Longa Duração”.

O MTV EMA 2022 acontecerá em Düsseldorf, no próximo dia 13 de novembro.

Queridinha dos europeus

Anitta cada vez mais conquista admiradores internacionais. No mês passado, a versão italiana da Vanity Fair afirmou que a cantora brasileira é uma “Lenda viva”, ‘Beyoncé feita no Rio” e “estrela pop latina mais poderosa e influente”. Casamento, política, empoderamento feminino, desafios da indústria musical e relacionamento aberto foram alguns dos assuntos abordados na publicação, que acabaram revelando um pouco mais da forte personalidade da funkeira.

A cantora se tornou a primeira brasileira a se apresentar no Video Music Awards, uma das maiores premiações da música mundial e ainda levou o prêmio de “Melhor Clipe Latino” com o hit “Envolver”, faixa do álbum “Versions Of Me”.

“Anitta chega ao topo da parada global do Spotify (entrando assim, no livro dos recordes, o Guinness Book) e realiza workshops de política em seu perfil no Instagram com quase 63 milhões de seguidores. Larissa de Macedo Machado nasceu há 29 anos e para os jovens é uma lenda viva”, observou ainda o jornalista na reportagem sobre a funkeira.

