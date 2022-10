Nando Ferraz lança música romântica com João Carreiro

A novidade é a participação de João Carreiro na canção

Após o sucesso da novela Pantanal, agora é a vez dos cantores Nando Ferraz e João Carreiro enaltecer o lado romântico dos homens. A nova música “Surpresa” é a prova que canções românticas nunca saíram de moda e continuam conquistando o coração dos casais apaixonados pelo país.

Para dar vida ao clipe e sair como os músicos planejaram. Foram convidados os atores João Dalzoto e Day Bertollo que protagonizaram o casal apaixonado. João faz o papel do homem arrependido e decide ‘invadir’ a casa da amada e prepara um jantar surpresa. O videoclipe já está disponível em todas as plataformas digitais.

O cenário foi improvisado e as imagens foram capturadas numa chácara em Campo Grande. Para sair como planejado, o clipe contou com a produção musical de Fábio Adames e do diretor audiovisual Izaqueu Borges, responsável por vários clipes de cantores de MS e do Brasil.

Fotos: Giovanna Oliveira

Sobre o Nando Ferraz

O cantor Nando Ferraz traz a musicalidade em sua vida como uma bagagem da alma, filho de pais apaixonados por música, aos 11 anos ganhou uma guitarra de sua mãe em São Paulo, sua cidade natal entusiasmado iniciou seus estudos musicais em uma pequena escola de sua cidade. Seu pai, fã da dupla Matogrosso e Mathias e do Trio Parada Dura, irradiava canções em sua casa enquanto ele crescia, assim, neste ambiente repleto de som e poesia, as histórias e sonoridades apaixonaram seu coração.

Aos 14 anos formou sua primeira banda, o repertório eclético ia das batidas do rock’n’roll aos clássicos do sertanejo, vivência que durou 2 anos e ao término trouxe uma grata surpresa: foi convidado para ser vocalista de uma dupla sertaneja, neste momento a certeza intuitiva do rumo que trilharia se afirmou, sentiu que seu desejo de se expressar encantando o público havia chegado, finalmente as canções falariam por ele.

Nando seguiu neste percurso com outras experiências em dupla, parcerias que marcaram sua trajetória profissional e pessoal: em 2010, um de seus parceiros, Mário Lima, perdeu a vida em um acidente e esta tragédia feriu sua alma sensível de artista, abalado, ele se retirou dos palcos por um tempo para curar sua dor. Aos poucos foi retornando até que em 2016 decide assumir sua carreira solo gravando e divulgando alguns trabalhos autorais, composições carregadas de sensibilidades que surgem nos momentos em que só a música consegue exprimir sentimentos, caminho que ele segue agora.

As canções de Nando falam de elementos simples da vida que fluem de uma maneira sensível e bonita em vocais emocionados que vibram no ar e se conectam com o público de fãs que aumenta a cada novo show do cantor, canções que soam como estradas abertas em noites de estrelas, dias solares, onde paixões, dores, sonhos e esperança compõem histórias de amor e hoje se considera um cantor Sertanejo Universitário.

