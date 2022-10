Campanha trará um Bolsonaro do povo

Na reta final do segundo turno os presidenciáveis, Lula (PT) e Bolsonaro (PL) apostam no uso das propagandas eleitorais, os ataques permanecem, porém, equipe de Bolsonaro aposta em peças publicitários despojadas e um Jair povo.

Está no ar uma que traz ele ao lado de uma mãe e uma criança de baixa renda e ele conversa com a criança falando sobre a importância de respeitar o pai e a mãe e estudar.

O objetivo e chegar até a população de baixa renda, público mais próximo de seu rival Lula.

