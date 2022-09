Amigos do Parque é a opção de lazer neste domingo

Para quem busca uma opção de lazer neste domingo (25), o projeto ‘Amigos do Parque’ é a melhor oportunidade para aliar atividades físicas e entrar em contato com a natureza.

Criada em 2016 em parceria com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), o projeto tem o intuito de incentivar práticas desportivas e a ocupação do Parque dos Poderes, local indicado para diversos esportes como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins.

Neste domingo, a Avenida do Poeta e a Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, na pista que margeia a reserva do Parque Estadual do Prosa, será exclusiva para os frequentadores e visitantes até as 17h.

Condutores que pretendem passar pelo local devem optar por rotas alternativas

Após ser revitalizado, o Parque dos Poderes está de cara nova e oferece um ambiente agradável para os praticantes de atividades físicas, com três novas academias ao ar livre localizadas próximas à Avenida Mato Grosso, em frente ao “Postinho do Parque” e em frente à SAD (Secretaria de Estado de Administração).

O projeto Amigos do Parque foi criado por meio da Lei Estadual nº 4.682 de 2015, com objetivo de fomentar o lazer e prática esportiva, aos fins de semana uma das pistas é fechada para que a população possa realizar suas atividades físicas durante com tranquilidade.

