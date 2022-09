Acidente envolvendo moto e viatura policial deixa dois mortos na Fronteira

Duas pessoas morreram em um grave acidente na noite deste sábado (24), envolvendo um moto e uma viatura da Polícia Nacional do Paraguai, na Ruta PY05, bairro Ybypé, em Pedro Juan Caballero, fronteira entre Brasil e Paraguai.

Autoridades do país vizinho relataram que as vítimas são um homem e uma mulher que, até o momento, não tiveram suas identidades divulgadas.

Conforme o site Ponta Porã News, chefe da Prevenção Cidadã Paraguaia, comissário José Portillo, informou que as vítimas trafegavam na moto com as luzes apagadas, o que contribuiu para o acidente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações Ponta Porã News.

Leia também: