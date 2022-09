Domingo amanhece com sol, mas previsão indica chuvas para MS

O domingo (25) amanheceu ensolarado em Mato Grosso do Sul, mas previsão do tempo indica tempo instável, com aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas em Estado.

Dados o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado), indicam que ao longo do dia a probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte Estão previstas tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo também são dadas como certa para o dia.

Entre os dias 25 a 30 de setembro, há probabilidade de acumulados de chuvas com acumulados de até 150 mm, principalmente na região centro-sul do estado.

Nas regiões do Conesul, Sul-Fronteira e Grande Dourados as temperaturas mínimas ficam entre 15-16°C e máximas de 27°C. Nas regiões Norte, Sudoeste e Bolsão, as mínimas variam entre 17-21°C e as máximas podem chegar a 34°C.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre mínima de 18°C e máxima de 30°C neste domingo.

