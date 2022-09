Almir Sater visita Aquário do Pantanal e ganha tanque com seu nome

O cantor Almir Sater esteve em Campo Grande na tarde de ontem (27) e aproveitou para fazer uma visita especial ao Aquário do Pantanal. No local, foi homenageado com um tanque com o nome dele. Foi a primeira vez que o artista esteve no Bioparque e o passeio, apesar de tranquilo, causou a maior correria para os fãs pegos de surpresa.

“Eu vi a fundação, tanto do parque como do aquário, e acompanhei tudo. Fiquei muito ansioso para que a obra terminasse porque sou amante dos aquários e dos peixes. Moro em frente ao rio, acho que por causa dos peixes, adoro peixes”, declarou Sater durante a visita.

Para o cantor, o passeio foi “encantador” e deu uma recomendação aos fãs. “Acho que o sul-mato-grossense, o Brasil inteiro, o mundo inteiro deve conhecer nosso aquário”, comentou.

Homenagem do Bioparque

Devido a sua representatividade no Mato Grosso do Sul e sua produção artística que retrata o Pantanal, o Bioparque decidiu homenageá-lo com o tanque dos jacarés, que agora se chama “Recinto Almir Sater”.

“Agradeço muito essa homenagem que eu recebi, uma placa com meu nome no tanque dos jacarés. O jacaré é um bicho importante para os pantaneiros, espero que ele possa alegrar a criançada. Jacaré é do bem”, agradeceu o músico.

Popularidade

A popularidade de Almir Sater veio antes do remake de Pantanal, na qual encarna o personagem Eugênio, o sábio chalaneiro da novela. Trinta e dois anos antes, ele foi o intérprete do misterioso peão Xeréu Trindade na primeira versão de Pantanal, na TV Manchete.

No Áquario, Almir Sater foi simpático e atendeu fãs, com muita atenção. “Muito obrigado pelo passeio, pelo convite. Voltarei outra vez”, finalizou o cantor.

Assista a um trecho da visita no vídeo abaixo, publicado pelas redes sociais do Bioparque:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bioparque Pantanal (@bioparquepantanaloficial)

