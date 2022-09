Assistentes sociais e psicólogos atuarão em escolas em 2023

A audiência de prestação de contas da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças) referente ao segundo quadrimestre de 2022, aconteceu ontem (26), na Câmara da Capital e trouxe a garantia que em 2023 o município vai dar início à contratação de assistentes sociais e psicólogos para atuação nas escolas da rede municipal.

A notícia foi dada pela secretária Márcia Helena Hokama, titular da Sefin, que garantiu a Betinho (Republicanos), presidente da Comissão, que no primeiro semestre de 2023, a Lei 13.935/2019, que rege o tema será cumprida.

Betinho ressaltou que iniciou o debate há cinco anos e que, apesar de inúmeras reuniões e margem prevista no orçamento, o Executivo ainda não havia iniciado a contratação destes profissionais. “O diálogo foi produtivo, mas é quase meia década de conversa, queremos agora a execução”, ressaltou.

“É de suma importância a presença destes profissionais para atendimento psicossocial não só das nossas crianças, mas também dos trabalhadores da Educação”, complementou. O vereador Ronilço Guerreiro (Podemos), secretário da audiência, também fez cobranças à secretária alegando que o debate já se estendeu por tempo suficiente. “A gente se sente frustrado [por tanta demora]”, afirmou Ronilço.

Neste sentido, Márcia alegou que ainda não foram iniciadas as contratações em razão da necessidade de adequação do quadro de despesas de pessoal. Segundo ela, é preciso regularizar a situação, para que não seja extrapolado o limite prudencial. Só assim seria possível iniciar novas contratações, o que, conforme anunciado pela própria secretária, vai iniciar no primeiro semestre de 2023.

“Realmente precisamos olhar com mais cuidado para nossas crianças, principalmente nas escolas do município […] sem educação não há desenvolvimento e precisamos sim, de psicólogos e assistentes sociais nas escolas”, disse ela, assegurando que as contratações vão ocorrer no ano que vem. “Temos que preparar o processo seletivo. Talvez não seja toda a quantidade que a gente precisa, mas precisamos começar [as contratações] de forma urgente”, finalizou.