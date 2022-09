Empresário recebeu 22 tiros e pode ter sido morto por engano, diz polícia

Agentes da Polícia Nacional já investiga o assassinato do empresário Marcos Daniel Chilavert, de 42 anos, executado na tarde de ontem (26) em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia paraguaia, a vítima foi atingida por 22 tiros enquanto se aproximava de sua residência, no bairro Jardim Aurora. De acordo com as investigações, ele pode ter sido morto por engano.

Informações das autoridades paraguaias, o empresário recebeu um telefonema minutos antes de ser morto. Segundo o comissário Frederico Samúdio, da 7ª delegacia de Polícia, informou ao site Porã News, que Marcos não tinha nenhuma passagem pela polícia.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.

