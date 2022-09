Akasha Fest: Evento visa fortalecer e divulgar canções autorais

Primeira edição contempla estilos que vão do eletrônico ao blues

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

Será realizada nesta sexta-feira (9), no Barô, a primeira edição do Akasha Fest, evento que tem o objetivo de fortalecer a cena autoral em Campo Grande, com as apresentações do DJ Diego DS, bandas Blueasy e Santo de Casa, que lançam, respectivamente, nova música e novo álbum.

Segundo Diego, a festa vai dar ênfase ao trabalho autoral. “A Santo de Casa está lançando um álbum, que foi gravado em 2012, mas agora eles ‘subiram’ esse álbum para os streamings, e está sendo lançado pela Akasha Records. A Blueasy está lançando uma música instrumental, nova, chamada ‘Everest’. Essa festa é uma comemoração do selo e das bandas que estão lançando, voltada à música autoral”.

Para Willian Nogueira, guitarrista da banda Blueasy, o evento vai valorizar a cena autoral. “Ficamos imensamente felizes e animados com a participação da banda no Akasha Fest, principalmente pelo fato de ser um evento focado nas bandas que fazem música autoral”, pontua.

O guitarrista e responsável pelos backing vocals na Santo de Casa, Franklin Brasil, afirma que a banda quer mostrar o trabalho para o maior número de pessoas possível. “Nosso intuito é dar oportunidade às pessoas de se sentirem leves como a gente se sente quando passamos nossas mensagens! Nossas músicas fazem leituras do cotidiano humano com situações aparentemente simples, mas são recheadas de semióticas que podem ser interpretadas subjetivamente. Cantamos não só as alegrias e tristezas da vida, mas como encará-las sabiamente. Então, a expectativa é fazer bem através da música”, dispara o músico.

Brasil ainda fala que a ideia é estimular a música autoral sem, no entanto, empurrá-la “goela abaixo”. “Para o trabalho novo de um artista ser aceito, o público tem de ir por vontade própria, com um mínimo de disposição e abertura espontâneas! Então, esperamos esse público de pessoas abertas às novas possibilidades sonoras, e a novas ideias poéticas sobre nossas teias de relações sociais!”.

Akasha Records

O nome Akasha vem do sânscrito, e tem a tradução de sentido relacionada ao centro de todo o conhecimento da humanidade: do que foi, do que é e do que ainda será, e também é um termo adotado para descrever o espaço ou o éter na cosmologia indiana. Em culturas ocidentais, a palavra também é usada para designar céu.

O selo foi criado no ano passado, por Diego DS e DJ Roger Jordan, de São Paulo, que tiveram a ideia de criar o selo depois de lançarem vários trabalhos em selos grandes. “Da minha parte, a criação da Akasha é fazer com que eu possa ter o meu selo, que é uma coisa primordial, poder lançar pelo meu selo, até porque eu tenho bastante músicas diversificadas, estilos diferentes, e o selo traz justamente isso: o selo é aberto para rock – de todos os estilos –, para hip-hop, trap, para cultura black, voltado para a música eletrônica também, em todos os seus estilos, é voltado à música underground em si, para a música independente”, explica.

Diego DS, um dos idealizadores do evento e que está à frente do selo, afirma que o objetivo é ajudar músicos locais. “É um selo sul-mato-grossense, de música independente, que tem o objetivo de profissionalizar e levar os artistas para os streamings de maneira profissional, correta, porque o que existe hoje são várias distribuidoras que ‘sobem’ as músicas, mas não fazem os registros corretamente. Por isso estamos aqui: para fazer todo esse processo da maneira certa, profissionalizar os artistas e filiá-los a uma associação de compositores”.

E complementa, afirmando que isso pode aumentar as chances de entrar no mercado. “Tem bandas maravilhosas que não têm noção nenhuma de como lançar sua música, então a Akasha Records vem com uma intenção coletiva, de fazer com que todo artista possa ter a sua chance e a sua vez no mercado”.

SERVIÇO: O Akasha Fest será realizado hoje, no Barô, a partir das 19h30, com entrada a R$ 20. O Barô fica na Rua Coronel Manoel Cecílio, 969, Jardim São Bento.

