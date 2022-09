Anastácio e Aquidauana recebe candidato ao Governo

Faltando 23 dias para a eleição, o candidato ao governo do Estado, André Puccinelli (MDB), fará caminhadas, visita a empresas, reuniões com moradores e representantes de diferentes categorias profissionais em Aquidauana e Anastácio nesta sexta (9) e sábado (10).

“Vou rever amigos e sentir novamente o acolhimento do povo de Aquidauana e Anastácio. Estaremos mais próximos nas caminhadas e reuniões, e poderemos conversar mais sobre as propostas para resolver os problemas do presente e projetar o futuro de Mato Grosso do Sul”, diz André.

Nas andanças, o candidato, que já foi governador do estado, também fala sobre ações realizadas no período. Confira as principais em cada município como: Construção de 1.300 casas, ampliação do sistema de esgoto do município e do sistema de abastecimento de água nas Aldeias Lagoinha, Limão Verde, Córrego Seco, Bananal, Morrinhos, Imbirussu, Colônia Nova e Água Branca, a construção de ponte de concreto no Córrego Vermelho, na vazante do Tarumã e no Rio Aquidauana, Asfalto e restauração asfáltica em diversas ruas da cidade; Manutenção e conservação das rodovias estaduais; Asfalto da rodovia MS 450 – travessia urbana do Distrito de Piraputanga e do acesso ao IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Construção do prédio do Vale Renda; Atendimento de 1.062 famílias com Vale Renda e construção do prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Na educação o ex-governador ampliou salas de tecnologias e refeitórios de escolas estaduais, construiu escolas indígenas dentre outras obras.

Na agricutlura entregou 13 patrulhas mecanizadas compostas de trator, grade aradora e carreta, Aquisição e distribuição de uma motoniveladora, oito resfriadores, cinco ordenhadeiras, cinco kits para apicultura e 25 kits de irrigação.

Na Saúde entregou prédio Hemonúcleo.

Sábado (10), Puccinelli visitará Anastácio, cidade que entregou 1.076 casas, atendeu mais de 600 famílias com o vale renda dentre outras obras e ações em prol da comunidade local.