Chora não, Coleguinha: Simone e Simaria anunciam fim da dupla

Em carta aberta publicada nas suas redes sociais, a dupla Simone e Simaria anunciou oficialmente o fim da sua parceria nos palcos. O comunicado foi postado na noite desta quinta-feira (18), no Instagram oficial da dupla e nos pessoais de cada uma. As irmãs já estavam passando por conturbações a algum tempo.

No texto compartilhado, a assessoria das cantoras afirmou que agora as artistas irão seguir carreira solo e que os compromissos referentes aos show já contratados serão cumpridos apenas por Simone.

Simaria revela que irá se afastar temporariamente dos palcos, com o objetivo de se dedicar aos filhos e a sua condição vocal. “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”.

Já Simone afirma que continuará nos palcos, mas que antes fará uma pausa. “A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória”.

O comunicado é encerrado agradecendo a compreensão dos fãs e explicando que está pausa é necessária para as duas irmãs decidirem seus próximos passos referentes as suas carreiras.

O público já estava esperando por esse comunicado, já que a relação da dupla se mostrava abalada nos últimos tempos.

As irmãs não se apresentam juntas desde o final de junho, quando Simaria anunciou o seu afastamento do palco por motivos médicos. No último show em conjunto, Simone iniciou a apresentação sozinha e Simaria chegou cerca de 1h30 depois, já no final da apresentação, quando sua irmã já estava se despedindo do público. Na ocasião, Simaria havia passado mal, quando melhorou decidiu subir no palco querendo cantar mais três músicas.

Em maio, havia vazado um áudio do Programa do Ratinho onde era possível escutar uma discussão entre as duas irmãs e em uma entrevista para o colunista Léo Dias, Simaria desabafou falando que aquele tinha sido um grito de socorro e como sempre era recriminada pela irmã. “Tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, questionou a cantora.

“Ela fica me controlando. ‘Cala a boca, não fala isso’. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha para sempre”, admitiu, Simaria.

Após isso, Simaria deixou de seguir a irmã no Instagram. Depois, Simone mudou seu nome do perfil oficial de “simoneses” (SES de Simone e Simaria) para apenas “simonemendes”.

