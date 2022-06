Adriana Esteves e Débora Falabella repetem a dose e serão inimigas em nova novela

Parece que a Globo quer repetir o sucesso de Avenida Brasil, de 2012, escalando Adriana Esteves e Débora Falabella no elenco, novamente como inimigas na próxima novela do canal.

De acordo com as informações do site Observatório da Tv, as duas atrizes estão escaladas para a novela Terra Vermelha, próximo folhetim de autoria de Walcyr Carrasco para o horário nobre da emissora. A estreia está prevista para o dia 10 de abril de 2023.

O convite foi feito pela diretora de televisão Amora Mautner, que deixou o projeto no mês passado. Ao que tudo indica elas serão rivais. Ainda não há uma sinopse oficial sobre a novela.

Flávia Alessandra, Vitória Strada, Rainer Cadete, Elizabeth Savalla, Débora Falabella, Adriana Esteves, Emílio Dantas, Isabelle Drummond, Ary Fontoura, Debora Evelyn, Mariana Ximenes e Rafael Cardoso estão reservados para o folhetim do autor. Além da trama, Carrasco está desenvolvendo um projeto inédito para o Globoplay no lugar de Verdades Secretas 3, que será engavetada.

