MS termina em quarto colocado no Campeonato Brasileiro em Cadeira de Rodas

A Associação Supera Sidrolandense de Pessoa com Deficiência (Assiped)/Pantanal Sobre Rodas terminou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro em Cadeira de Rodas, classificando-se para a Segunda Divisão do Campeonato do próximo ano. A competição foi encerrada neste domingo (12). O título ficou com a Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba (AAPD-PB).

Sediado em Campo Grande, as partidas ocorreram no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), reunindo oito equipes. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC), com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

“Atingimos nosso objetivo, e o sentimento é de muito agradecimento. A Segunda Divisão está nos esperando, teremos que treinar muito mais para sermos campeões na próxima”, ressalta Victor Gabriel Magnezi.

O presidente da CBCC, Mário Belo, elogia a receptividade do povo sul-mato-grossense e a motivação para organizar o Campeonato Brasileiro em Cadeira de Rodas. “Agradeço a parceria da Fundesporte e do Governo do Estado, que não mediu esforços para trazer a competição para Mato Grosso do Sul. Estou muito emocionado com a realização desse grande campeonato e apaixonado pela cidade de Campo Grande”, relata o dirigente. “Tivemos uma grande final e acho que deveríamos ter dois campeões. Foi um jogaço”, brinca Belo.

Final disputada

O título brasileiro ficou com a Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba (AAPD-PB), que não perdeu um jogo sequer, vencendo seus adversários com pelo menos 12 pontos de diferença. Na final, um confronto mais equilibrado diante da Associação Desportiva dos Deficientes Físicos de São Gonçalo (ADD/SG)/Navebrás/Nova Escola (RJ). A decisão, disputada cesta a cesta, terminou em 57 a 53.

Para ficar com o troféu de campeão, o time nordestino precisou virar a partida nos últimos cinco minutos. “Nosso principal objetivo era subir de divisão e conseguimos alcançar essa meta. Agora, somos campeões brasileiros, e vamos trabalhar muito para alcançar o mesmo título no ano que vem”, afirma o técnico paraibano, Romero Ramos de Souza.

