Acrissul libera portões na abertura da Expogrande

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) anunciou nesta segunda-feira que o acesso ao Parque de Exposições Laucídio Coelho será franqueado à população no dia 13 de abril, quinta-feira, data da abertura oficial da Expogrande. A feira segue até o dia 23 de abril. Para a criançada, as atrações são o parque infantil e os pequenos animais do Projeto Crianças na Fazendinha Acrissul.

No dia 13, a população poderá participar da cerimônia a partir das 19 hs no tatersal de elite 1 e visitar a 83ª edição da exposição que acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). O ingresso para o show da dupla Cesar Menotti e Fabiano será cobrado à parte para quem pretende prestigiar.

No tatersal de elite 1, depois da cerimônia de abertura, o show fica por conta do Leilão de Corte Acrissul, promovido pela Leiloboi e parceiras, com transmissão on line ao vivo. A organização do certame prevê que pelo menos 3 mil animais serão colocados à venda na noite, entre bezerros, novilhos e outras categorias de animais para reposição, cria, recria e engorda, entre fêmeas e machos. Ao todo, serão 12 leilões de bovinos de corte e de elite, além de equinos, durante os 13 dias da feira.

A Expogrande conta este ano com a participação de bovinos das raças nelore, sindi, gir leiteiro e girolando, além dos equinos das raças quarto de milha, pantaneiro, crioulo e árabe. Pecuaristas ligados à Asmaco (Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Ovinos) trarão animais de várias raças, como suffolk, ille de france, santa gertrudis, dorper, texel, entre outras. Este ano a Asmaco ganha um amplo e moderno pavilhão para os ovinos.

Showpec

A Acrissul (Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul) e o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho promoverão durante a 83ª Expogrande o Circuito de Palestras Showpec, entre os dias 14 e 22 de Abril, no auditório da Acrissul, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A entrada é gratuita, basta apenas fazer inscrição prévia clicando no portal da entidade.

