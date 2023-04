Cavalo pantaneiro terá provas na Expogrande

A maior feira agropecuária do estado de Mato Grosso do Sul está de volta, depois de perder a identidade rural, a feira retorna com foco no agronegócio e projeta movimentar R$ 150 milhões com mais de 12 leilões confirmados. Um dos leilões será do cavalo pantaneiro, a expectativa é que mais de 70 animais da raça participem das provas e 35 lotes de elite do cavalo pantaneiro sejam leiloados.

De acordo com criador de cavalos pantaneiros Alexandre Penna, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), denominou o cavalo pantaneiro uma raça no ano de 1972. ” A raça é genuinamente nossa, tendo um porte médio. O Animal rústico e resistente, que tem se mostrado um animal de ótimo desempenho nas provas equestres e já consolidado na lida campeira da pecuária”, comenta Alexandre.

O cronograma de provas do cavalo pantaneiro prevê as seguintas datas: 18 e 19/04: Entrada dos animais às 08h; 20/04: Julgamento morfologico da raça começa às 08h e deve seguir durante o dia, finalizando entre às 18h e 19h; 21/04: Provas funcionais da raça, o laço comprido, vai acontecer a partir das 08h; 22/04: O Leilão dos 35 lotes de elite da raça do cavalo pantaneiro, vai acontecer a partir das 13h.

