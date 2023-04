MS tem novo coordenador da FUNAI

A FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) em Campo Grande a partir desta terça-feira (4), tem como coordenador regional o indígena, Terena Elvisclei Polidorio.

A noticia veio através da portaria de pessoal que foi publicada na edição do DOU (Diário Oficial da União) e confirmada pelo secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena.

Polidoro já esteve à frente da instituição nos anos de 2014 a 2020. Atualmente aproximadamente 22 mil indígenas são atendidos no Estado.

