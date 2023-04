Deputado Rodolfo Nogueira diz que “pouco a pouco a direita vai dominando a Câmara”

A declaração do deputado federal e presidente do PL-MS, Rodolfo Nogueira, sobre a direita dominar a Câmara “pouco a pouco” foi dada em plenário, durante sessão que ocorreu na última quinta-feira (30), dia em que o líder da direita, Jair Messias Bolsonaro retornou ao Brasil.

Com o retorno do presidente, parlamentares do PL, maior base política da Câmara dos Deputados, se sentiram mais fortalecidos ainda. “Pouco a pouco a direita vai dominando a Câmara”, disse Rodolfo ao se referir as ações que os deputados conservadores tem traçado na Casa de Leis.

Em menos de três meses de mandato, o governo Lula já enfrenta três comissões de investigações na Câmara, todas encabeçadas pelos deputados alinhados com Bolsonaro. “A direita está cada vez mais organizada, estamos trabalhando para não deixar o Lula fazer o que quiser com o Brasil”, afirmou Nogueira.

As comissões vão investigar os financiadores dos invasores de terras (CPMI do MST), os reais fatos do dia 08 de janeiro (CPI do dia 08 de janeiro) e por último a relação do governo com o crime organizado (CPMI das organizações criminosas). Os deputados chegaram a convocar o ministro Flávio Dino para prestar esclarecimentos da ida dele no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, bem como de sua atuação em relação as invasões dos prédios da Praça dos Três Poderes. Outro fator que chamou muito a atenção dos deputados foi a declaração de Lula em relação as tentativas de assassinato que o juiz e agora senador Sérgio Moro sofreu.

Dentre as várias ações dos deputados, Nogueira lembra também das frentes parlamentares que ele faz parte, inclusive da Frente Parlamentar Mista Contra o Aborto que foi instaurada ontem (3). “Sem contar com os pedidos de impeachment que já começaram a ser apresentados. Vamos trabalhar duro contra a pauta da esquerda e vamos defender nossas bandeiras, pois a maioria dos conservadores foram eleitos para defender os anseios da sociedade brasileira: Deus, Pátria, Família e Liberdade”, disse Nogueira.

Ainda de acordo com o deputado, o congresso está mais ideológico à direita, conservador, quanto à agenda dos costumes, e neoliberal, que entende que o papel do Estado deve ser mínimo em relação à economia. “Temos uma atuação forte nas bancadas ruralista, evangélica e da área de segurança”, finalizou Nogueira.

