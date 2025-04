Cruzeiro vence o Internacional fora de casa e assume vice-liderança do Brasileirão Feminino A1

O Cruzeiro conquistou uma vitória importante nesta quinta-feira (17) ao bater o Internacional por 2 a 1, no Estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, e assumiu a vice-liderança da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Com os três pontos, as Cabulosas chegaram aos 13 pontos e ultrapassaram o Palmeiras, que ocupava a segunda posição. O time celeste agora disputa a liderança com a Ferroviária, que também soma 13 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Já o Internacional segue em momento delicado na competição, com apenas dois pontos, na penúltima colocação da tabela.

A vitória do Cruzeiro foi construída com gols de Byanca Brasil, que converteu um pênalti aos 26 minutos do primeiro tempo, e Pri Back, que marcou aos 15 minutos da etapa final. O Internacional chegou a empatar com Fefa Lacoste, logo no início do segundo tempo, mas não conseguiu segurar a pressão mineira.

Apesar de um início promissor, com maior controle da posse de bola e presença ofensiva, o Internacional falhou nas finalizações e viu o Cruzeiro crescer na partida. O resultado mantém a equipe gaúcha em situação preocupante na tabela, ainda sem vitórias na competição.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrentará o América-MG, no domingo (20), enquanto o Internacional terá uma pedreira pela frente: encara a líder Ferroviária, também no domingo. As Gurias Coloradas buscam a primeira vitória para tentar sair da zona de rebaixamento.

