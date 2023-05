A Morte do Demônio está de volta: Confira a ascensão do terror nas telonas

A clássica franquia de terror “A Morte do Demônio” retorna com sua mais nova adição intitulada “A Ascensão”. Criada em 1981 pelos lendários Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert, a saga já conquistou fãs em todo o mundo, sendo considerada uma das melhores do gênero.

Com a direção e roteiro de Lee Cronin, o filme traz uma história envolvente que respeita as origens da franquia, mas também inova ao desenvolver profundamente cada personagem e explorar uma ambientação de suspense em um prédio.

A trama começa com a visita de Beth (Lily Sullivan) à sua irmã Ellie (Alyssa Sutherland) em Los Angeles. Contudo, o reencontro toma um rumo aterrorizante quando as irmãs encontram um antigo livro que dá vida a demônios possessores de carne. Agora, elas precisam lutar por suas vidas contra uma versão aterrorizante de sua própria família.

Cronin entrega uma direção dinâmica, fazendo com que o espectador se sinta parte da história e perseguido pelos assustadores “Deadites”. A escolha de realizar a trama em um prédio abre possibilidades criativas para uma intíma íntima e claustrofóbica.

“A Ascensão” utiliza o humor de maneira inteligente e pontual, criando uma atmosfera tensa com momentos engraçados. O filme é um verdadeiro banho de sangue, satisfazendo os fãs da franquia.

Em síntese, “A Morte do Demônio: A Ascensão” é uma adição espetacular à franquia, honrando a mitologia original e inovando ao desenvolver cada personagem individualmente e explorar uma ambientação claustrofóbica em um prédio. Uma verdadeira obra-prima para os amantes do terror e da comédia.

Confira o trailer:

Programação

O filme já está disponível em todos os cinemas deMato Grosso do Sul. Os ingressos podem ser comprados fisicamente e também pela bilheteria online da franquia de cinema de sua prefência, clicando em cima nos links:

UCI – Shopping Bosque dos Ipês – Campo Grande

Cinemark – Shopping Campo Grande

Cinépolis – Norte Sul Plaza – Campo Grande

Cinépolis – Shopping Três Lagoas

Cine Araújo Dourados – Shopping Avenida Center Dourados

